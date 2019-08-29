Москва, , 08:58 — REGNUM

В Новой Москве откроют филиалы нескольких вузов. В поселке Коммунарка создадут образовательный кластер, сообщили в Стройкомплексе.

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Кластер объединит такие московские вузы, как Российский государственный университет правосудия, Московский политехнический университет и Московский государственный университет технологии и управления имени К. Г. Разумовского.

Корпус Московского финансово-промышленного университета «Синергия» планируется открыть в Коммунарке уже в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, идею сделать Коммунарку одним из центров Москвы озвучил мэр столицы Сергей Собянин.

Подробнее: Коммунарка — новый центр Москвы или утопия Собянина?

«У Москвы центр уже есть»: эксперт о будущем Коммунарки