Сеул, , 12:44 — REGNUM

Южнокорейский судостроительный конгломерат Hyundai Samho Heavy получил контракт на строительство пяти танкеров. Сумма контракта составляет 337 миллионов долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Hyundai Samho Heavy построит к ноябрю 2021 года два корабля для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) ёмкостью 84 000 кубометров и три танкера для перевозки нефтехимии к сентябрю 2021 года. Имена заказчиков сохраняются в тайне.

Данный контракт позволит улучшить финансовые показатели компании. В первом полугодии Hyundai Samho Heavy удалось получить заказов на 1,45 млрд долларов, что на 35% ниже показателя 2018 года. В то же время, был зафиксирован операционный убыток вместо прибыли. Причиной негативной динамики стало обострение конкуренции и снижение общемирового спроса на грузовые суда.