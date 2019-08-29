Сеул, , 10:12 — REGNUM

Японо-южнокорейская торговля страдает от противостояния двух стран. В частности, по итогам июля японский экспорт резко сократился, сообщает консервативное южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на министерство финансов Японии.

В июле в Южную Корею было продано продукции на 4,12 млрд долларов, что на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Самое сильное падение экспорта зафиксировано в таких отраслях, как промышленное оборудование (41,6%), двигатели (47,4%) и автозапчасти (14,8%). В то же время, экспорт автомобилей вырос на 26,4%, а напитков и продуктов питания — сократился лишь на 1,9%, несмотря на бойкот в Южной Корее.

Эксперты объясняют негативную динамику введением экспортных ограничений японским правительством на ряд наименований промышленной продукции — в частности, электроники и полупроводников. Несмотря на некоторый рост в отдельных отраслях, экспорт в Южную Корею стабильно падает с ноября 2018 года.