Сеул, , 12:12 — REGNUM

Потребление угля в Южной Корее по итогам 2018 года увеличилось, несмотря на обратный общемировой тренд. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование британской энергетической компании BP.

В 2018 году потребление угля в Южной Корее достигло 88,2 млн тонн в нефтяном эквиваленте (ТОЕ), что на 2,4% выше, чем годом ранее. Таким образом, страна располагается на пятом месте в мире после Китая, Индии, США и Японии. При этом, по показателю потребления энергии на душу населения Южная Корея занимает второе место после Австралии — 1,73 ТОЕ. Всего с помощью угля было выработано 238 967 ГВт электричества, или 42% общего объёма.

Эксперты отмечают, что Южная Корея стала единственной страной среди членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где потребление угля выросло.