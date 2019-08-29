Сеул, , 11:53 — REGNUM

Государственный южнокорейский банк Korda Development Bank (KDB) разместил облигации на 475 миллионов долларов на фондовом рынке Австралии Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Целью такого шага является поддержание ликвидности на необходимом уровне. Дюрация облигаций составляет пять лет, а процентная ставка купонов равняется австралийской ставке своп плюс премия за риск в размере 0,78%. Однако некоторые облигации имеют фиксированный купон в размере 1,5725%.

Отмечается, что облигации номинированы в австралийских долларах — это довольно редкий случай. Решение о выпуске облигаций именно в Австралии было связано с более низкими издержками по обслуживанию долга, отметили в пресс-службе KDB.