Москва, , 08:38 — REGNUM

Публичное тестирование блокчейн-платформы Telegram может стартовать 1 сентября 2019 года. Об этом 28 августа сообщили «Ведомости» со ссылкой на одного из инвесторов проекта.

Издание пишет, что собственную криптовалюту компания должна выпустить до 31 октября 2019 года в соответствии с обязательствами. Отмечается, что в ином случае она должна будет вернуть деньги инвесторам.

Читайте также: В Народном банке КНР назвали «предположением» запуск своей криптовалюты

Ранее газета The New-York Times сообщила, что свою криптовалюту Telegram может выпустить «в течение следующих двух месяцев». По имеющейся информации, компания привлекла в проект около $1,7 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: Telegram планирует выпустить криптовалюту в ближайшие месяцы