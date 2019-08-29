Барнаул, , 08:35 — REGNUM

На данный момент в здравоохранении Алтайского края не хватает 40 врачей-онкологов. Такие данные со ссылкой на регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова озвучил депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») по итогам заседания комитета по здравоохранению и науке.

«Между тем, заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний в нашем регионе выше, чем по России. Ситуацию может исправить лишь ранняя диагностика онкопатологии, что невозможно без развития амбулаторного звена и увеличения доступности первичной онкологической помощи», — пояснил Шумихин на своей странице в Facebook.

По словам депутата, чтобы решить проблему в регионе планируют создать центры амбулаторной онкологической помощи при межрайонных больницах.

Напомним, согласно данным Алтайкрайстата, в январе-июне 2019 года на 10 642 родившихся в Алтайском крае пришлось 16 813 умерших. Чаще всего умирали от болезней системы обращения (7312 человек) и новообразований (2735 человек).

В конце июля 2019 года отмечалось, что на сегодняшний день обеспеченность врачами в Алтайском крае составляет 48,5%, а специалистами среднего звена — 60,8%. По словам Дмитрия Попова, в первую очередь в регионе не хватает участковых терапевтов и врачей-педиатров. При этом уровень средней заработной платы в отрасли остается самым низким в Сибирском федеральном округе, что значительно снижает привлекательность региона на общероссийском рынке труда.

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