Наньнин, Китай, , 08:28 — REGNUM

Проведение 16-й выставки China-ASEAN Expo теперь пройдет с 21 по 24 сентября в столице Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая в городе Наньнине, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Деловой и инвестиционный саммит Китай — АСЕАН теперь пройдет одновременно с выставкой, сообщили в секретариате мероприятий. Изначально мероприятие планировалось на 20−23 сентября.

Темой выставки в этом году станет «Строительство «пояса и пути», реализация нашего видения на сообщество общего будущего». Первая выставка прошла в 2004 году и стала важной платформой для развития торговли и отношений между Китаем и странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Общий объем торговли между Китаем и странами АСЕАН достигл рекордной отметки $587,87 млрд в 2018 году, что на 14,1% выше, чем годом ранее.