Сеул, , 08:34 — REGNUM

Оборонный бюджет Южной Кореи в 2020 году превысит 50 трлн вон (~$41,1 млрд). Об этом сообщает со ссылкой на министерство обороны страны.

По их словам, оборонный бюджет страны на следующий год будет увеличен на 7,4%, до 50,15 трлн вон (~$41,23 млрд).

Известно, что увеличение бюджета напрямую связано с неопределенной обстановкой на Корейском полуострове.

По сообщениям представителей министерства обороны, 659,6 млрд вон (~$542,3 млн) оборонного бюджета будет выделено на субмарины класса «Чанбого III» водоизмещением 3000 тонн, 1,79 трлн вон (~$1,47 млрд) — на истребители F-35A, 234,5 млрд вон (~$192,8 млн) — на разведывательные спутники.

Также 3,89 трлн вон (~$3,19 млрд) будет выделено на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 6,31 трлн вон (~$5,18 млрд) — на реструктуризацию, 6,21 трлн вон (~$5,1 млрд) — на реагирование ядерной угрозы или оружия массового поражения.