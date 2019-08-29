Москва, , 08:27 — REGNUM

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» во время авиасалона «МАКС-2919» заключил с Минобороны Белоруссии контракты на обслуживание и ремонт зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), а также ракет, которые ранее российский ВПК поставил Минску. Об этом сообщила пресс-служба холдинга 28 августа.

В заявлении концерна говорится, что российская сторона будет заниматься ремонтом ракет ЗРК «С-300» и сервисным обслуживанием ЗРК «Тор-М2К». Контракты подписали заместитель начальника штаба вооружения Минобороны Белоруссии Александр Шевченко и заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности концерна «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.

Стоит отметить, что предприятия холдинга «Алмаз — Антей» представили на выставке «МАКС-2919» продукцию гражданского, военного и двойного назначения. Всего в авиасалоне приняло участие 15 дочерних фирм концерна.