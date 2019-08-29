Аддис-Абеба, , 10:27 — REGNUM

Согласно информации Министерства транспорта Эфиопии, дорога, соединяющая Эфиопию и Эритрею, будет открыта в сентябре 2019 года. Эритрея намерена завершить свою часть грандиозного международного проекта по строительству первой полноценной трансграничной магистрали уже к концу августа. Как стало известно, строительство дороги протяженностью 190 км, сооружение которой началось в начале 2018 года, завершено на 90%, а оставшаяся часть будет достроена к 1 сентября. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство ENA.

По словам представителей министерства, достраивающаяся магистрали получила расширение дорожного полотна в два раза — с 6 до 12,2 метра. Также построено 25 новых мостов и развязок. Автомобильная дорога, которая имеет первостепенное значение для двусторонних торговых отношений Эфиопии и Эритреи, строится пятью эритрейскими подрядчиками, в том числе силами армии обороны Эритреи. Ремонт и строительство дороги осуществляются при поддержке правительства Эритреи.