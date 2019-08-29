Пекин, , 08:19 — REGNUM

Китай анонсировал, что вскоре начнет прием заявок на освобождение от второго раунда введения дополнительных тарифов на импорт из США, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Корпорации, бизнес-ассоциации, предприятия или торгово-промышленные палаты Китая могут подать заявки на исключение товаров из списков тарифных ограничений на импорт с 2 по 18 октября через интернет, сообщили в Комиссии по таможенным тарифам Госсовета КНР.

Комиссия исключит конкретные товары от обложения дополнительными пошлинами и предложит временные тарифные льготы, равно как и возмещение за уплату пошли на основании заявок, которые должны быть надлежащим образом и в срок поданы заинтересованными сторонами.

Второй раунд дополнительных пошлин на американский импорт стоимостью $60 млрд начал действовать с 24 сентября 2018 года после того, как США ввели дополнительные тарифы в размере 10% на китайские товары общей суммой $200 млрд.

Комиссия также готовит к запуску программу приема заявок на исключения из третьего раунда введения пошлин на товары из США общей стоимостью $75 млрд. Прием заявок на освобождение из первого раунда прошел с 3 по 5 июля текущего года.

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