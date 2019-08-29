Москва, , 08:10 — REGNUM

Центробанк РФ приобрел акции «Вокбанка» (АО «Волго-Окский коммерческий банк», Нижний Новгород), сообщается на сайте регулятора.

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Банк России стал владельцем свыше 99,99% обыкновенных акций «Вокбанка». Ауции приобретены на сумму 2,73 млрд рублей.

Отмечается, что такие действия предприняты ЦБ РФ для предупреждения банкротства «Вокбанка».

Как сообщало ИА REGNUM, в2018 году Центробанк РФ стал владельцем нескольких российских банков — «Траст», «Рост Банк». «Автовазбанк» и др.

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