Исламабад, , 11:29 — REGNUM

28 августа пакистанское правительство сообщило о том, что голландская нефтяная компания Royal Vopak N.V. намерена вложить 2,8 миллиарда долларов в экономику Пакистана.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, делегация компании провела встречу с помощником премьер-министра Пакистана по торговле, текстилю, промышленности и инвестициям Абдулом Разаком Даудом. Представители компании выразили заинтересованность в терминалах и хранилищах для сжиженного природного газа в Пакистане.

Как отмечается в правительственном сообщении, столь крупная инвестиция стала возможной благодаря улучшению инвестиционного климата в Пакистане. Ранее Пакистан поднялся на 11 пунктов в международном рейтинге «Легкость ведения бизнеса».