Москва, , 08:05 — REGNUM

Объем неучтенной экономики — теневого и неформального производства — составил в России 12,7% ВВП или 11,7 трлн рублей в 2017 году. Это следует из данных Росстата о национальных счетах в 2014—2018 годах.

Ненаблюдаемая экономика включается в объем ВВП, который приводит Росстат. В 2017 году ВВП в рыночных ценах составил 92,1 трлн рублей, из них 11,7 трлн рублей — ненаблюдаемый сектор. В предыдущие годы теневой сектор был больше: 13,8% в 2014 году и 13,2% в 2015 и 2016 годах, указывает РБК.

Читайте также: Оценки «справедливых зарплат» доказывают: в России надеются только на себя

Глубже всего уходят в тень сферы недвижимости, сельского хозяйства, торговли и строительства. Так, в сфере операций с недвижимостью не учтены 6,3% ВВП.

Неформальную экономику подпитывает стремление граждан избежать избыточного госрегулирования и высоких налогов. Люди ищут неформальные заработки из-за отсутствия в официальном секторе рабочих мест с высокой оплатой, отмечают эксперты.

Читайте также: Около 33 млн граждан РФ получают зарплату «в черную» — депутат Госдумы