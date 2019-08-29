Исламабад, , 11:01 — REGNUM

Министерство финансов Пакистана опубликовало свежие данные о дефиците бюджета страны, который достиг 8,9% ВВП.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, правительство партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») надеялось удерживать показатель дефицита бюджета на уровне 7,1%, однако снижение бюджетных доходов и по-прежнему высокие расходы не позволили достичь этой цели. Ограничить расходы казны не помог и радикальный для Пакистана шаг — «замораживание» доли оборонного бюджета в ВВП (3%), на который согласились представители военных.

В информационном агентстве отмечают, что доля дефицита бюджета в ВВП Пакистана в 2019 году — самая большая за всю историю. В 1979—1980 финансовом году, который считали рекордным, этот показатель составлял 6,6% ВВП.