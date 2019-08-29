Москва, 29 августа 2019, 08:00 — REGNUM
Счетная палата РФ не обнаружила в онлайн-магазинах мобильного приложения, создание которого было оплачено Росстатом. Соответствующий отчет был выложен на сайте палаты 29 августа.
Отмечается, что ЗАО «Ланит» в рамках соглашения с Росстатом должно было оказать услуг на сумму около 64,6 млн рублей. В том числе было обязано разработать приложение. Однако оно так и не появилось в App Store и Google Play.
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Ранее Счетная палата РФ сообщила, что исполнение расходов по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя находятся на низком уровне. Исполнение расходов по пяти государственным программам оказалось меньше 25%.
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