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Счетная палата РФ не обнаружила в онлайн-магазинах мобильного приложения, создание которого было оплачено Росстатом. Соответствующий отчет был выложен на сайте палаты 29 августа.

Отмечается, что ЗАО «Ланит» в рамках соглашения с Росстатом должно было оказать услуг на сумму около 64,6 млн рублей. В том числе было обязано разработать приложение. Однако оно так и не появилось в App Store и Google Play.

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Ранее Счетная палата РФ сообщила, что исполнение расходов по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя находятся на низком уровне. Исполнение расходов по пяти государственным программам оказалось меньше 25%.

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