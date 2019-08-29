Нижневартовск, Югра, , 08:00 — REGNUM

В югорском Нижневартовске глава одной из строительных фирм заплатит судебный штраф. Он задолжал одной из своих сотрудниц 128 тыс. рублей, сообщает окружное управление СКР.

Долг возник в 2019 году и никак не погашался. Женщина обратилась с заявлением в следственные органы. Следователи выяснили, что на счетах фирмы имелись деньги и исполнить обязательства по выплате зарплаты было вполне возможно.

После вмешательства правоохранителей директор фирмы выплатил сотруднице долги. В связи с этим он избежал наказания по части 2 ст. 145.1 УК России, по которой ему грозило до трёх лет колонии. Суд назначил ему судебный штраф.