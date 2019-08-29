Ханой, , 10:14 — REGNUM

За первые семь месяцев 2019 г. Вьетнам экспортировал в Китай продукции на 19,8 миллиардов долларов, а импортировал на 42,5 миллиарда. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года импорт Вьетнама из Китая вырос на 18%, сообщает издание VNExpress.

Груз из Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

Машины, оборудование и запчасти; электроника и компьютерная техника; станки для текстильной и кожевенной промышленности занимают наибольшую долю в импорте Вьетнама. Объемы импорта данной продукции увеличились на 49%, 66% и 11% соответственно.

Китай остается крупнейшим поставщиком стали разных сортов во Вьетнам. Объемы вьетнамского импорта китайской стали в этом году возросли на 10% и составили 2,2 миллиарда долларов. Отчасти данный рост вызван продолжающейся торговой войной между Китаем и США.