Ханой, , 10:52 — REGNUM

На встрече, посвященной программам по борьбе с бедностью, в Ханое глава муниципального отдела министерства труда, социального развития и по делам инвалидов Кхуат Ван Тхань заявил, что 52 тыс. домашних хозяйств Ханоя перестали находиться за чертой бедности благодаря программам по поддержке неимущих слоев населения, проводимым властями Ханоя с 2016 по 2018 г. Благодаря этому уровень бедности в городе сократился до 1,16%.

По сообщению вьетнамского издания «Нянзан», в 2018 г. была оказана поддержка 4166 семьям, испытывающим проблемы с жильем, что позволило Ханою стать первым в стране населенным пунктом, где нет семей без крыши над головой.

Кхуат Ван Тхань отметил, что поддержка социально незащищенных слоев населения является частью политики устойчивого развития, где никто не должен быть оставлен за бортом. По словам чиновника, программы, разработанные администрацией Ханоя, позволят преодолеть бедность в городе уже к концу этого года.