Казань, , 07:53 — REGNUM

В Татарии, по данным на 28 августа 2019 года, обмолочено 63% от общей площади зерновых и зернобобовых культур — 900,1 тыс. га при прогнозе 1420,9 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозпрода РТ.

При этом на ту же дату 2018 года было обмолочено 1122,3 тыс. га при дневном обмолоте 39,6 против 15,6 тыс. га в 2019 году. Отдельно яровой пшеницы к 28 августу 2019 года обмолочено 101,4 тыс. га при прогнозе 450,1 тыс. га, то есть 23%, и дневном обмолоте — 6,3 тыс. га. Годом ранее последний показатель был 21,6 тыс. га, и было обмолочено всего 167,2 тыс. га.

К концу августа 2019 года в республики получено 2739,3 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур против 2939,4 тыс. га на ту же дату 2018 года. Но в текущем году выше урожайность — 30,4 ц/га против 26,2 ц/га.

Напомним, погода в 2019 году была к Татарии неблагосклона — на 200 тыс. га погибли озимые, причинив ущерб на 1,5 млрд рублей. Заявка в федеральное профильное министерство уже подана, власти республики надеются на компенсацию. Помимо этого, сложные погодные условия были в период уборочной кампании, погубив ещё часть урожая, который был потерян в том числе и за счёт перестоя.

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