Нью-Дели, , 10:19 — REGNUM

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует умеренное восстановление индийской экономики, которое последует после экономического спада. По мнению специалистов, данный подъем произойдет в марте 2020 года.

«В целом мы предполагаем увеличение роста экономики с 6,3% до 6,6% к марту 2020 года», — заявили специалисты компании.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», они также отметили, что в Индии значительно увеличится уровень потребительского доверия. Стоит также отметить, что текущее замедление темпов роста экономики продолжается уже 18 месяцев, что делает его самым продолжительным спадом экономической активности с 2006 года.

При этом отмечается, что в Индии была проявлена определенная сдержанность в смягчении налогово-бюджетной политики.