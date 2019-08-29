Якутск, , 07:40 — REGNUM

В Якутии через реку Вилюй возведут четыре новых моста, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О поддержке Росавтодора в строительстве мостов сообщил 28 августа глава республики Айсен Николаев.

Николаев пояснил, что в 2019 году достроят автомобильный крупный мост через реку Марху, в 2020 появится мост через реку Тюкян.

«Начинаем проектирование оставшихся четырёх мостов через реку Вилюй. Самый большой будет в районе Верхневилюйска. Со стороны Федерального дорожного агентства есть понимание того, что все эти объекты должны быть сданы, тогда круглогодичное движение Якутск-Мирный будет обеспечено», — заверил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, Айсен Николаев уверен, что долгожданный мост через Лену построят в 2025 году.