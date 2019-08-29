Уфа, , 07:31 — REGNUM

В результате масштабной реконструкции сборочного производства уфимского «ОДК-УМПО» количество сборочных линий будет увеличено с двух до четырех, сообщила пресс-служба предприятия.

Руководство предприятия планирует усовершенствовать методы сборки, внедрить современное технологическое оборудования и улучшить условия труда. Предполагается, что этот цикл работ завершится в 2020 году.

Проект реализуется с 2017 года. К настоящему времени на производстве уже создан специализированный участок пайки трубок двигателей с последующим рентген-контролем качества шва, построен и введен в эксплуатацию корпус административно-бытовых помещений, работает новый склад деталей и сборочных единиц.

Уфимское моторостроительное производственное объединение (ПАО «ОДК-УМПО») — разработчик и крупнейший производитель авиационных двигателей в России. Входит в АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Читайте также: В Башкирии тестируют улучшенный привод для газоперекачивающих агрегатов