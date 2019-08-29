Нижний Новгород, , 07:30 — REGNUM

Надзорные ведомства обязали власти трёх районов Нижегородской области снести свыше 30 аварийных многоквартирников, которые уже расселены. Ветшающие дома без жильцов представляют опасность, так как в любой момент могут рухнуть и не факт, что в этот момент внутри никого не будет. Главам двух посёлков и одного района внесены предостережения, а если это не подействует, то чиновникам грозит вплоть до уголовной ответственности. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

Дома-призраки обнаружились в посёлке Решетиха Володарского района, посёлке Ветлужский Краснобаковского района и на территории Варнавинского района. Всего таковых оказалось более 30. Их длительное время не сносят. Надзорное ведомство усмотрело «предпосылки нарушения сроков исполнения решений судов по ликвидации домов».

Главам внесли предостережения, предупредив о возможности привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, ранее жильцы одного из домов аварийного фонда Бора пожаловались, что их не расселяют, хоть есть риск обрушения крыши на головы жильцов, среди которых шестеро детей. Дом официально признали аварийным, но поставили в план после 2026 года.

Читайте также: «Боимся, что он рухнет на головы детей»: нижегородцы бьют тревогу