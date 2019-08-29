Сеул, , 07:31 — REGNUM

Правительство Южной Кореи утвердило проект бюджета на 2020 год. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в бюджет страны на 2020 год заложены расходы в размере 513,5 трлн вон (~$422,27 млрд), что на 9,3% больше по сравнению с текущем годом.

Известно, что расходы на увеличение количества рабочих мест вырастут на 21,3%, до 25,8 трлн вон (~$21,21 млрд), на образование — на 2,6%, до 72 трлн вон (~$59,2 млрд), на рост инноваций — на 59,3%, до 12,9 трлн вон (~$10,6 млрд), — на развитие технологий и борьбу с экспортными ограничениями Японии — на 163%, до 2,1 трлн вон (~$1,72 млрд), на исследования в области сетей 5G, ИИ, полупроводников и транспортных средства будущего — на 46,9%, до 4,7 трлн вон (~$3,86 млрд).

Кроме того, общие расходы на укрепление структуры социальной безопасности, увеличения количества рабочих мест запланированы в объёме 181,6 трлн вон (~$149,33 млрд), что на 12,8% больше по сравнению с 2019 годом.

Госдолг Южной Кореи также увеличится до 39,8%. Проект бюджета будет представлен в Национальном собрании 3 сентября.