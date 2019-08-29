Якутск, , 07:28 — REGNUM

Глава Якутии Айсен Николаев не оставляет надежд на строительство моста через Лену, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О переговорах на федеральном уровне о планируемом строительстве Николаев рассказал в соцсетях.

«Я встречался с первым зампредседателя правительства Антоном Силуановым, министром транспорта Евгением Дитрихом, мы обсуждали этот вопрос. У проекта есть поддержка крупнейших российских корпораций, например, Ростеха. Уверен, что в ближайшее время будет принято политическое решение о строительстве моста через Лену. В этом случае он появится уже к 2025 году», — сообщил Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, якутяне не один десяток лет ждут мост через реку Лена. Но ситуация никак не разрешается. Президент РФ Владимир Путин выразил своё мнение по поводу строительства моста:

«Этот мост, и эта дорога будущая — это тупиковая точка. И поэтому окупаемость не просматривается совершенно. И тем не менее для того, чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше».