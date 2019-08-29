Москва, , 07:11 — REGNUM

Торги по нефти марки Brent 28 августа завершились ростом на 0,57%. Активность на рынке была невысокая, так как сохраняется неопределённость в торговых отношениях между США и Китаем. Поддержку нефтяной рынок получил от отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно последним данным, запасы нефти в Штатах за минувшую неделю упали на 10,03 млн баррелей (прогноз был — 4,7 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 2,09 млн баррелей, дистиллятов — на 2,06 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 530 тыс. баррелей и увеличения запасов дистиллятов на 700 тыс. баррелей. Данные практически совпали с прогнозом API, поэтому рост был сдержанным.

Сегодня, 29 августа, торги в Азии проходят относительно спокойно. Баррель Brent подешевел на 0,5%, но снижение котировок стоит рассматривать как коррекцию к вчерашнему росту.

Технически покупателям ничего не мешает восстановить цену $61,60. Сдерживающим фактором для всех рынков является торговая война США с Китаем.

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