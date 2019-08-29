Биробиджан, , 07:05 — REGNUM

Правительство ЕАО у федерального центра попросило 98 млн рублей на подготовку к зиме. Эти деньги нужны для того, чтобы не допустить ситуации, имевшей место в 2017 и 2018 году, когда весь отопительный сезон в области происходили аварии на ветхих сетях, не хватало топлива, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Около 20 тыс. жителей Биробиджана остались без тепла из-за аварии

В 2019 году подготовка к зиме осложняется паводком. Подвалы 117 домов были затоплены, работа по замене труб невозможна из-за массовых подтоплений на различных участках. Средства из федерального бюджета помогут ЕАО погасить долги на топливо, закупить уголь.

Как сообщало ИА REGNUM, ЖКХ ЕАО находится в плачевном состоянии. Большинство инженерных сетей в области имеют износ до 80%, долги населения в 2018 году за услуги ЖКХ превысили 1 млрд рублей.