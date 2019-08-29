Чита, , 06:46 — REGNUM

В Читу (Забайкальский край) прибыла первая партия автобусов большой вместимости, приобретённая на средства «Единой субсидии», выделенной Забайкальскому краю по линии Минвостокразвития. Как сообщает официальный сайт муниципалитета, речь идёт о комфортабельных ПАЗах, которые рассчитаны для работы в северных регионах — с двойными стеклами и тремя печками, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Читу прибыли комфортабельные автобусы в рамках «Единой субсидии» Администрация Читы

Также все машины оборудованы специальными приспособлениями для маломобильных граждан. В автобусах есть кондиционеры, электронная система информирования пассажиров, устройство вызова экстренных оперативных служб, четыре видеокамеры и монитор.

«Приобретенные в рамках субсидии автобусы — это дополнительные транспортные средства к тем, что уже курсируют на маршрутах. Такой подход позволит оптимизировать пассажиропоток и повысить качество перевозок. Таким образом, мы сможем обеспечить бесперебойную работу пассажирского транспорта в столице региона», — отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края Виктор Паздников.

Всего до конца 2020 года в Забайкалье планируется закупить 77 таких автобусов. В пассажирскую транспортную сеть технику планируют запустить в октябре 2019 года. Первые автобусы будут работать на базе троллейбусного управления, затем будет создано автобусное управление, пояснили в читинской мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на территории стали распространять все преференции, положенные дальневосточникам.

Таким образом транспортная сфераЗабайкалья получила дополнительный толчок в развитии. Полным ходом идет крупномасштабная реконструкция и капитальный ремонт дорог (в 2019 году объем работ в два раза превышает прошлогодний за счёт выделения из разных источников более шести миллиардов рублей).

Только в этом году Забайкальский край из разных источников финансирования получит 6,5 миллиарда рублей на приведение в нормативное состояние 150 километров дорог, из которых 60 километров — на территории читинской агломерации.

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