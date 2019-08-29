Кемерово, , 06:27 — REGNUM

С начала года в Кемеровской области произошёл незначительный рост цен на некоторые марки бензина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот с официального сайта управления ФАС по Кемеровской области Kemerovo.fas.gov.ru

По данным УФАС по региону, в январе литр АИ-92 стоил 40,8 руб., в июне цена выросла до 41,2 руб. Цена за литр АИ-95 в январе — 43,45 руб., в июне — 43,8 руб.

Стоимость литра АИ-98 наоборот снизилась: с 47,2 руб. в январе до 46,9 руб. — в июне. Дизельное топливо подешевело с 48,1 до 47,2 руб.

Темпы роста цен на ГСМ в регионе за полгода не превысили 1,8%, поэтому в региональном УФАС не видят «оснований для мер антимонопольного реагирования».