Дзержинск, Нижегородская область, , 04:30 — REGNUM

В Дзержинске (Нижегородская область) запущено производство, на которое была выделена субсидия Минпромторга РФ. Цех, в который вложили 0,5 млрд рублей, будет выпускать армированные трубы, которые могут быть использованы как в секторе ЖКХ, так и для транспортировке нефтепродуктов, агрессивных химрастворов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цех был запущен на крупном многоотраслевом предприятии Дзержинска — производственном объединении «Пластик». Цех по производству стеклопластиковых труб, выдерживающих большие нагрузки и агрессивную среду, обошёлся инвестору в 0,5 млрд рублей. Минпромторг РФ также выделил субсидию в размере 152 млн рублей.

За счёт старта производства было создано 107 рабочих мест. Ежегодно предприятие будет выпускать до 15 километров труб в год.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, присутствовавший на торжественной церемонии открытия цеха, отметил, что это важный инвестиционный проект, так как подобная продукция востребована не только в России, но и за её пределами.

На предприятии уже приступили к следующему проекту — организации производства полимерно-композитных газовых баллонов, используемых для газозаправочных комплексов и автотранспорта. Производство планируется автоматизированным, объём инвестиций — свыше 1,5 млрд рублей. Предприятие участвует в реализации профильного нацпроекта. Ассортимент выпускаемой продукции широк, в него входят газовые баллоны, изделия из полимеров и стеклопластика.

Напомним, в Нижегородской области до 2024 года объем экспортной конкурентоспособной продукции сферы промышленности планируется довести до 5,2 млрд долларов США, подняв относительно показателей 2017 года его в два раза. Такие цели областные власти поставили перед собой в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».