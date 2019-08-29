Москва, , 02:57 — REGNUM

Не раньше чем в 2023 году доллар может стать дороже 70 рублей, сообщается в прогнозе Минэкономразвития РФ на 2019−2024 гг., передаёт РБК.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

К концу этого года доллар, по оценкам МЭР, будет стоить 65,8 рубля. Не будет курс доллара сильно меняться и в будущем году: до 65,6 рубля — к концу 2020 г.

Подорожания свыше 70 рублей за доллар можно ожидать лишь в 2023 году и то в случае «консервативного сценария» — в отличие от базового.

Согласно базовому сценарию, отметку в 67 рублей за доллар американская валюта преодолеет только в 2024 г.

Что касается консервативного сценария, при реализации которого рост курса доллара может быть более интенсивным, он состоится, если нефтяные цены стабильно будут на $10−15 за баррель ниже, чем в базовом.

Напомним, по итогам торгов 28 августа курс доллара составляет 66,78 руб.

Читайте ранее в этом сюжете: В сентябре рубль ждут три важнейших события