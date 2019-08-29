Набережные Челны, Татария, , 02:53 — REGNUM

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, посетивший Татарию с рабочим визитом, принял участие в открытии «умного завода» и индустриального парка Haier в Набережных Челнах. Комаров отметил, что торгово-экономическое взаимодействие с КНР — это один из приоритетов для регионов Поволжья, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полпред принял участие в запуске индустриального парка Haier, который реализован одноимённой компаний из КНР, и завода по производству стиральных машин. На церемонии присутствовал глава китайской корпорации, миллиардер Чжан Жуйминь.

На проммощностях парка будут производить не только стиральные машины, но и холодильное, морозильное оборудование, телевизоры, кухонное оборудование. И всё это, используя «умные» технологии. Здесь также будут склады, центр разработок и исследований. Завод по производству стиральных машин стал первым предприятием нового индустриального парка. Его первая очередь рассчитана на выпуск 500 тыс. единиц продукции ежегодно. После запуска дополнительной линии объёмы вырастут вдвое, что даст ещё 300 рабочих мест. В сентябре 2019 года в промпарке планируют начать сборку телевизоров.

Компания-инициатор планирует привлечь в проект не менее 1 млрд долларов инвестиций. В целом за счёт реализации проектов будет создано свыше 5 тыс. новых рабочих мест. На проммощностях индустриального парка, помимо оборудования, планируется также выпуск деталей из пенопласта и обработка листового металла.

«Расширение компанией «Хайер» производства в Набережных Челнах играет важную роль в развитии связей между Россией и Китаем, способствует взаимовыгодному сотрудничеству и развитию наших стран», — отметил Игорь Комаров, выразив надежду, что бизнес-связи будут углубляться и в ближайшее время парк заработает в полную силу, показав пример другим предприятиям.

Для потомков участники церемонии заложили капсулу памяти.

Напомним, у Татарии давние бизнес-связи с корпорацией Haier. Первое предприятие корпорации — завод по выпуску холодильной техники — был открыт в 2016 году. А в июне 2019 года между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем был подписан меморандум о намерениях по строительству «умного» завода в Татарии.