Вашингтон, , 02:03 — REGNUM

Соединенные Штаты добавили пять граждан Ирана и пять компаний в санкционный список, говорится в сообщении пресс-службы американского минфина.

Сообщается, что США якобы выявили две сети, связанные с поставками военных технологий и материалов для создания оружия массового уничтожения в Иран. Минфин США утверждает, что Иран якобы выстраивает специальные схемы, чтобы скрыть разработку оружия. В связи с этим в санкционный список попали пять человек и пять компаний, которые, по мнению США, причастны к этим сетям. Отмечается, что четыре компании находятся в Иране, еще одна — в Гонконге.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа министерство торговли США ввело санкции против грузинской компании Georgia Petrochemical and Aviatech за поставки алюминиевых труб в Иран. Также в санкционный список попали 15 компаний из РФ, Китая, Бельгии, Канады и Великобритании.

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