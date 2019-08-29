Вашингтон, , 01:12 — REGNUM

В Соединенных Штатах были поданы пять исков против трех крупный круизных компаний, осуществлявших туры на Кубу, сообщает Prensa Latina.

Сообщается, что неких два истца подали в суд штата Флорида на круизные компании Royal Caribbean, MSC Cruises и Norwegian Cruise. Компании призывают к ответу за то, что их корабли заходили в кубинские порты Сантьяго-де-Куба и Гаваны. Также компанию обвиняют в использовании коммерческой недвижимости в этих городах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня крупные туроператоры США прекратили круизы на Кубу из-за новых запретов Белого дома. В частности, крупнейшие компании Carnival, Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean тогда заявили, что их круизные лайнеры не будут останавливаться на Кубе.