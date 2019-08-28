Нью-Йорк, США, , 23:02 — REGNUM

Банк Morgan Stanley изменил прогноз цен для нефти марки Brent на оставшуюся часть 2019 года, 28 августа передает агентство Reuters.

Согласно новому прогнозу, средней ценой нефти Brent в конце года станут $60 за баррель (ранее банк ожидал 65 за баррель). Нефть WTI будет стоить в среднем $55 за баррель (ранее прогнозировались $58 за баррель).

Изменение прогноза связано с ожидаемым снижением роста спроса на нефть и энергоносители в 2019 и 2020 годах.

Читайте также: Нефть Brent установилась вблизи $60 за баррель