Москва, , 23:00 — REGNUM

С 29 по 31 августа 2019 года в Челябинске пройдет Всероссийский съезд руководителей и специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики».

Мероприятие подобного масштаба и охвата проводится в России впервые — в совещании примут участие более 2000 энергетиков со всей страны. В течение двух дней работники группы компаний «Россети», а также других электросетевых организаций рассмотрят приоритеные направления развития отрасли, связанные с модернизацией и цифровой трансформацией электросетевой инфраструктуры.

В пятницу, 30 августа, на арене «Трактор», будет дан старт финальному этапу конкурса «Лидеры энергетики», который впервые организован группой «Россети» при поддержке Минэнерго России и АНО «Россия — страна возможностей».

Итоговое мероприятие «Лидеров энергетики» проводится по методике и правилам конкурса «Лидеры России».

440 финалистов в командах по 10 человек за круглыми столами будут работать над профильными кейсами по актуальным вопросам функционирования электросетевого комплекса. По результатам обсуждения участниками будут представлены лучшие, по мнению экспертов, решения кейсов. Всего заявки на участие в конкурсе подали свыше 2000 человек.

31 августа будут определены 100 победителей конкурса «Лидеры энергетики», которые будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структуре группы компаний «Россети» уже в ближайшие два месяца.

Кроме того, им будут вручены денежные сертификаты, дающие возможность оплатить обучение с целью повышения профессиональной квалификации или получения второго высшего образования.