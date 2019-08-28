Бишкек, , 20:12 — REGNUM

Правительство Южной Кореи предоставило Всемирному банку получил грант в размере $1,93 млн (около 127,9 млн рублей) на разработку плана по развитию Иссык-Кульской области Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорог.

В ведомстве отмечают, что эти деньги также будут потрачены на подготовку технико-экономического обоснования работ по реабилитации автотрассы от города Каракол до города Балыкчи, плана развития Каракольского аэропорта и проведение инвестиционного форума в Иссык-Кульской области.

Отметим, что ранее стало известно о том, что Арабская координационная группа намерена предоставить Киргизии кредит в $128 млн (около 8,5 млрд рублей) на ремонт участка автотрассы протяженностью 80,5 км между сёлами Корумду и Балбай Батыр в Иссык-Кульской области, также входящей в состав Иссык-Кульского транспортного кольца.