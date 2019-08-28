Пекин, , 19:47 — REGNUM

Почти на 19% возросла чистая прибыль крупнейшего китайского телекоммуникационного холдинга ZTE, которая в абсолютных цифрах в первой половине 2019 года составила почти 1,5 млрд юаней (около 205 млн долларов), сообщает 28 августа Синьхуа.

При этом, как отмечается, доходы от продаж в компании выросли до 44,6 млрд юаней или более, чем на 13%.

Существенно возрос объём внутренних инвестиций в НИОКР, почти достигший 6,5 млрд юаней. Значительная их часть была направлена на исследования в сфере внедрения технологий 5G. Заключены 25 коммерческих контрактов в этом направлении с участниками рынков Китая, Европы, АТР, а также Среднего Востока. В партнерах ZTE находятся более 60 операторов сетей 5G по всему миру.