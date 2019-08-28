Киров, , 19:29 — REGNUM

В Кировской области в сентябре единый тариф регионального оператора на услуги по обращению с ТКО снижается на 15,7%. Об этом заявил руководитель региональной службы по тарифам Максим Михайлов.

Тариф регионального оператора на услуги по обращению с ТКО был пересмотрен на основании предписания ФАС России, которая провела выездную проверку в Кировской области. Были проведены перерасчёты, в результате тариф с 1 сентября 2019 года снизится с 800,57 рублей (без учёта НДС) до 674,33 рублей, то есть на 15,7%. В региональной службе по тарифам поясняют, что снижение обеспечено за счёт исключения из валовой выручки АО «Куприт» расходов на транспортирование и захоронение ТКО.

В результате, к примеру, в Кирове для жителей многоквартирных домов стоимость вывоза ТКО осенью снизится с 4,96 до 4,18 рублей за 1 кв. метр, в частном секторе плата уменьшится со 138,66 рублей (за одного человека) до 116,79 рублей. В остальных муниципалитетах, кроме Кирово-Чепецка, плата за вывоз мусора снизится со 116,08 до 97,78 рублей в расчёте за одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС по итогам проверки в Кировской области выдало предписание об исключении части транспортных расходов из состава годовой выручки общества «Куприт» — в частности, приобретения техники по лизингу, заменив обновление автопарка только расходами на амортизацию.

Отметим, что ранее тариф на работу регионального оператора был снижен с 1 июля 2019 года почти на 3%.

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