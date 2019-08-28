Кострома, , 19:10 — REGNUM

В Костромской области разработаны меры государственной поддержки пчеловодов. В частности, им предлагают льготы, ветеринарное сопровождение, консультации специалистов, объединение в сельхозкооперативы. Для этого костромские пчеловоды должны оформить паспорта своих пасек, — сообщает пресс-служба администрации региона.

«Необходимо создать программу, чтобы помочь людям грамотно заниматься пасеками, организовать серьезное ветеринарное сопровождение. Максимально консультировать и обучать пчеловодов. Пасечник должен не прятаться от ветслужбы, а видеть в ней помощника. Нужны меры поддержки, прежде всего не на новые пасеки, а чтобы помогать развивать действующие», — отметил губернатор области Сергей Ситников.

Кроме создания целевой программы для пасечников, планируется, что местный департамент АПК разработает меры господдержки пчеловодов, которые будут заниматься племенным пчеловодством. А также займется защитой продукции от фальсификации. Работа по регистрации бренда «Мед костромского разнотравья» уже начата, — говорят в АПК.