Вашингтон, , 18:33 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп упрекнул американскую Федеральную резервную систему в глупости, поставив в пример низкие ставки по процентам в странах «Большой семерки». Соответствующее сообщение Трамп написал на своей странице в сети микроблогв Twitter.

«Наша ФРС «умственно» не может соревноваться с другими странами. На G7 во Франции все остальные лидеры испытывали эйфорию от того, насколько снизились их расходы по процентам», — пишет Трамп.

Американский лидер напомнил, что в Евросоюзе ключевая ставка отрицательная. К примеру, Германии ЕЦБ платит за то, что она берет займы. А вот Федеральная резервная система США вообще «не имеет об этом никакого понятия», подчеркнул Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп регулярно критикует ФРС и её главу Джерома Пауэлла за то, что они отказываются снизить ключевую ставку.

На минувшей неделе Трамп задался вопросом, кто большой враг для экономики США — лидер КНР Си Цзиньпин или Джером Пауэлл?