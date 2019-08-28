Красногорск, , 18:43 — REGNUM

В индустриальном парке «PNK Парк Новая Рига» городского округа Истра завершено строительство универсального здания №1. Как сообщает 28 августа пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области, получено заключение о соответствии строения требованиям технических регламентов проектной документации.

По словам начальника главного управления государственного строительного надзора Московской области Артура Гарибяна, общая площадь нового корпуса составила 30 тыс. м кв. Здание предназначено для производства и хранения изделий, не требующих специальных условий. Около корпуса также открыли стоянку для грузового транспорта и провели работы по благоустройству территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве к 2035 году возведут 20 технопарков. По данным департамента развития новых территорий столицы, площадки технопарков востребованы у малого и среднего бизнеса.