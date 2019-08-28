Москва, , 18:21 — REGNUM

Численность официально безработных граждан в России за неделю с 14 по 21 августа снизилась на 0,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.

Согласно данным ведомства, на 21 августа в органах службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 717 тысяч человек.

За неделю снижение числа безработных зафиксировано в 57 российский регионах. Наибольшее снижение показателя отмечено в Республике Алтай, Крыму, Татарии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Тамбовской, Омской и Астраханской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.

Рост числа безрабоных наблюдался в 17 регионах, в том числе в Туве, Карелии, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии, Чукотском автономном округе, Сахалинской, Нижегородской, Ленинградской и Ростовской областях.

По оперативным данным Минтруда, на 21 августа уровень регистрируемой безработицы в среднем по стране составил 1% от экономически активного населения. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,74 млн единиц.

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