Майкоп, , 18:21 — REGNUM

Власти Адыгеи разработали республиканский законопроект «Об инвестиционной политике», в котором предполагается сосредоточить весь комплекс действующих в регионе мер государственной инвестполитики. В документе также прописано введение новых льгот для инвесторов, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе правительства республики.

В частности, проект закона предлагает такие инструменты для поддержки инвесторов, как инвестиционный налоговый вычет, инвестиционный налоговый кредит, а также установление понижающих коэффициентов, применяемых при определении размера арендной платы за пользование региональными землями.

Участники заседания комиссии по координации работы по экономической политике Адыгеи одобрили данный законопроект. Далее он будет передан на рассмотрение в парламент республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее новые льготы для инвесторов также анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Например, ставка по налогу на прибыль, по его словам, может снизиться на 10%.