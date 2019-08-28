Москва, , 17:33 — REGNUM

Потребительские цены в России за период с 20 по 26 августа в среднем не изменились после снижения на 0,1% в течение предыдущих двух недель. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Согласно данным ведомства, дефляция с начала августа составила 0,2%, а инфляция за период с начала года — 2,5%.

За последнюю неделю куриные яйца подорожали на 1,2%, молоко — на 0,5%, говядина и пшено — на 0,3%, вареные колбасы, мясные консервы, мороженая рыба, сливочное масло, маргарин, сыры, рис, печенье и карамель — на 0,2%. В то же время сахар-песок подешевел на 0,8%, подсолнечное масло — на 0,4%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,3%, в том числе помидоры стали дешевле на 7,9%, репчатый лук — на 6,9%, морковь — на 5,6%, картофель — на 5,5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю в среднем не изменились.

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