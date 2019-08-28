Бишкек, , 17:26 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с исполнительным директором строительной компании «Аль Бавани Ко ЛТД» Фахером Аль Шавафом перспективы инвестиционного сотрудничества с Саудовской Аравией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер удел особое внимание вопросам, касающимся вложения иностранных инвестиций в цифровизацию и энергетику, а также в социально-экономические проекты, связанные с развитием регионов республики, со строительством соцобъектов, с обеспечением населения чистой водой и решением проблем водопользования.

В ответ на это Фахер Аль Шаваф отметил, что возглавляемая им компания готова на долгосрочной основе вкладывать средства в реализацию проектов во всех крупных секторах экономики и в социальной сферы Киргизии.

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