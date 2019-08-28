Бишкек, , 17:24 — REGNUM

Вступление Киргизии в Евразийский экономический союз не привело к значительному повышению уровня инфляции в республике, хоть некоторые аналитики и предрекали неуправляемый рост потребительских цен на 20% и более. Об этом на заседании правительства заявил министр экономики Санжар Муканбетов.

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По словам высокопоставленного чиновника, по наиболее вероятному сценарию уровень инфляции после присоединения страны к договору о ЕАЭС прогнозировался в пределах 9,4% в год. В реальности же этот показатель за последние четыре года составил в среднем лишь 2,9% за год, что связано с насыщением потребительского рынка.

Глава экономического ведомства отметил, что в Киргизии уровень инфляции в 2011 — 2014 годах, то есть до вступления республики в ЕАЭС, оказался гораздо выше и составлял 8,4% в среднем за год.

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