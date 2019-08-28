Мурманск, , 17:17 — REGNUM

Новый завод по производству охлажденной и замороженной рыбы в мурманском порту начал работу в тестовом режиме. Сегодня состоялась торжественная церемония открытия нового объекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На предприятии собираются производить охлажденную и замороженную треску, пикшу и другую рыбу. Предполагается, что в сутки завод будет производить 50 тонн готовой продукции. Как сообщает tv21, завод оснащён современным оборудованием. В том числе, технологичной роботизированной линией по разделке филе рыб тресковых пород от исландской компании Marel.

В полную силу производство на заводе «Русская треска» запустят к концу года.

Добавим, новый завод — совместное предприятие «Русской Рыбопромышленной Компании» и группы компаний «Агама». Инвестиции в строительство составили 700 млн. рублей. По данным СМИ, после ввода в эксплуатацию завод «Русская треска» получит квоты на добычу более 2,3 тысячи тонн рыбы: 1,8 тысячи тонн трески и 0,5 тысяч тонн пикши.